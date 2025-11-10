Mutti incentiva filiera pomodoro con oltre 9 mln euro

Mutti, azienda di spicco nel mercato dei derivati del pomodoro, ha riconosciuto ai propri conferitori un prezzo per il pomodoro superiore del 10% rispetto alla media di mercato, per un totale di oltre 9 milioni di euro distribuiti lungo tutta la filiera. Grazie al lavoro dei collaboratori e dei produttori, nel corso dell’estate Mutti ha potuto trasformare con continuità 728mila tonnellate di pomodoro, ma...