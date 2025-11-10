Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Coca Cola Consolidated ci compra un pezzo di Coca Cola
Il più grande imbottigliatore Usa compra azioni del colosso per oltre 2,4 miliardi di dollari
Coca-Cola Consolidated, il più grande imbottigliatore Coca‑Cola degli Stati Uniti, ha acquistato tutte le azioni ordinarie in circolazione di proprietà di una controllata di The Coca-Cola Company. Lo comunica la stessa società con una nota ufficiale in cui riporta che "in base a un accordo di acquisto datato 7 novembre 2025, Coca-Cola Consolidated ha acquistato 18,8 milioni di azioni ordinarie di p...
Fc - 55176
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency