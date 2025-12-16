Grandi manovre tra gli imbottigliatori Coca Cola

Proseguono le grandi manovre tra gli imbottigliatori di Coca Cola. Dopo che Coca Cola Consolidated, il più grande imbottigliatore degli Stati Uniti, ha acquistato tutte le azioni ordinarie in circolazione di proprietà di una controllata di The Coca-Cola Company (leggi notizia EFA News) adesso è il turno di un altro imbottigliarore Usa, ossia Swire Coca-Cola che costruirà un nuovo impianto di imbottigliamento da 475 milioni di dollari a Colorado Springs. Il nuovo impianto di produzione creerà circa 170 nuovi posti di lavoro nella regione: la società ha in programma di avviare nel 2026 i lavori di costruzione dello stabilimento di quasi 58.000 mq presso il Peak Innovation Park, a sud-est di Colorado Springs, nel 2026.

La Camera di Commercio e Società per lo Sviluppo Economico di Colorado Springs ha collaborato con Swire Coca-Cola all'iniziativa, lavorando con partner in tutta la regione di Pikes Peak per offrire un pacchetto di incentivi basato sulle prestazioni dell'azienda.

Con sede nello Utah, Swire Coca-Cola USA produce, distribuisce e commercializza Coca-Cola e altre marche di bevande in 13 stati dell'ovest americano. L'azienda impiega attualmente 1.300 persone in Colorado e consoliderà le sue attività produttive nel nuovo impianto di imbottigliamento. Il nuovo sito sostituirà l'attuale stabilimento di produzione dell'imbottigliatore, costruito 90 anni fa a Denver, in Colorado. L'obiettivo è quello di offrire ai dipendenti un ambiente di lavoro più moderno e soddisfare la crescente domanda dei clienti, promuovendo al contempo gli obiettivi di sostenibilità dell'azienda. Lo stabilimento produrrà oltre 230 bevande di più di 60 marchi, tra cui bibite gassate, acqua, tè, succhi di frutta e bevande sportive.

Una volta operativo, il personale dello stabilimento ricoprirà ruoli nei settori della produzione, della manutenzione, della qualità, della logistica e della gestione. Si prevede che ogni posto di lavoro in loco sosterrà altri due posti di lavoro nell'economia locale, mentre il progetto dovrebbe sostenere circa 1.190 posti di lavoro nel settore dell'edilizia e dell'installazione durante la fase di costruzione.

“Colorado Springs è stata un ottimo partner per il nostro attuale centro di distribuzione, dove impieghiamo 170 persone - spiega Bryan Sink, vicepresidente senior della catena di fornitura presso Swire Coca-Cola USA - La città offre una forza lavoro altamente qualificata e un forte senso di comunità, caratteristiche che la rendono il luogo ideale per questo investimento strategico. In questo stabilimento punteremo alla certificazione LEED Gold, dimostrando il nostro impegno verso la sostenibilità e la nostra responsabilità sociale all'interno della comunità. Questo investimento rappresenta il nostro impegno a lungo termine nei confronti della regione, a sostegno dell'occupazione locale, del potenziamento delle nostre capacità produttive e della garanzia di continuare a produrre il nostro ampio portafoglio di marchi di bevande proprio qui in Colorado”.