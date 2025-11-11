Tyson Foods chiude l'anno fiscale in rialzo

Prospettive di aumento dei ricavi soprattutto per la carne di pollo

Tyson Foods, una delle più grandi aziende alimentari al mondo e leader riconosciuto nel settore delle proteine con marchi leader, ha chiuso l'anno fiscale 2024/2025 con vendite pari a 54,441 miliardi di dollari, in aumento del 2,1% rispetto all'anno precedente. L'utile operativo è stato pari a 1,098 miliardi di dollari, in calo del 22% rispetto all'anno precedente, l'utile operativo rettificato è risultato pari a 2,287 miliardi di dollari, in aumento del 26% rispetto all'anno precedente. L'utile per azione è pari a 1,33 dollari, in calo del 41% rispetto all'anno precedente, l'utile per azione rettificato pari a 4,12 dollari, in aumento del 33% rispetto all'anno precedente.

Sempre a chiusura dell'anno fiscale, il margine operativo totale della società è stato pari al 2%, il margine operativo rettificato totale è stato pari al 4,1% . Il flusso di cassa generato dalle attività operative è risultato a 2.155 milioni di dollari, in calo di 435 milioni di dollari rispetto all'anno precedente: la riduzione del debito totale è di 957 milioni di dollari, la liquidità pari a 3,7 miliardi di dollari al 27 settembre 2025.

I dati salienti del quarto trimestre riportano vendite pari a 13,860 miliardi di dollari, in aumento del 2,2% rispetto all'anno precedente, l'utile operativo a 158 milioni di dollari, in calo del 70% rispetto all'anno precedente e l'utile operativo rettificato pari a 608 milioni di dollari, in aumento del 19% rispetto all'anno precedente. L'utile per zione nel trimestre è risultato pari a 0,13 dollari, in calo dell'87% rispetto all'anno precedente, il margine operativo totale è stato pari all'1,1%.

“Abbiamo registrato una crescita anno su anno delle vendite, dell'utile operativo rettificato e dell'utile per azione rettificato, riflettendo la forza del nostro portafoglio multiproteico e multicanale - afferma Donnie King, presidente e ceo di Tyson Foods - I progressi compiuti in questo esercizio fiscale dimostrano il nostro impegno verso l'eccellenza operativa, soddisfacendo al contempo le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti e consumatori. In qualità di azienda alimentare di livello mondiale e leader riconosciuto nel settore delle proteine, continuiamo a concentrarci sul miglioramento continuo degli aspetti controllabili della nostra attività e sulla creazione di valore per gli azionisti”.

Per quanto riguarda le prospettive, il comunicato ufficiale riporta che "sulla base dei dati più recenti pubblicati per l'anno fiscale 2026, il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) indica che la produzione interna di proteine (manzo, maiale, pollo e tacchino) aumenterà di circa l'1% rispetto ai livelli dell'anno fiscale 2025. Prevediamo un utile operativo rettificato compreso tra 950 e 1.050 milioni di dollari nell'anno fiscale 2026". Risultati simili dovrebbero arrivare "dalle nostre operazioni estere nell'anno fiscale 2026 su base rettificata". L'utile operativo rettificato previsto è compreso tra 2,1 e 2,3 miliardi di dollari per l'anno fiscale 2026, l'aumento delle vendite compreso tra il 2% e il 4% nell'anno fiscale 2026 rispetto all'anno fiscale 2025".

"Un riepilogo delle prospettive aggiornate per ciascuno dei nostri segmenti, nonché le prospettive relative a ricavi, spese in conto capitale, interessi passivi netti, liquidità, flusso di cassa libero, aliquota fiscale e dividendi per l'anno fiscale 2026.

Per quanto riguarda la carne bovina, l'USDA, il dipartimento dell'Agricoltura americano prevede che la produzione interna diminuirà di circa il 2% nell'anno fiscale 2026 rispetto all'anno fiscale 2025. "Prevediamo - rende noto Tyson Foods - una perdita operativa rettificata compresa tra (600) milioni e (400) milioni di dollari nell'anno fiscale 2026".

Per la carne suina l'USDA prevede che la produzione nazionale aumenterà di circa il 3% nell'anno fiscale 2026 rispetto all'anno fiscale 2025. "Prevediamo - comunica la società di Springdale in Arkansas - di un utile operativo rettificato compreso tra 150 milioni e 250 milioni di dollari nell'anno fiscale 2026".

Per il pollo l'USDA prevede che la produzione aumenterà di circa l'1% nell'anno fiscale 2026 rispetto all'anno fiscale 2025. "Prevediamo - conclude Tyson Foods - un utile operativo rettificato compreso tra 1.250 e 1.500 milioni di dollari per l'anno fiscale 2026".





