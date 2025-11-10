Ingredienti: Nexture acquisisce Frulact

Nexture, gruppo globale integrato con sede in Italia e specializzato nello sviluppo di ingredienti alimentari di alta qualità e di soluzioni a valore aggiunto, detenuto da una società d'investimento affiliata a Investindustrial VII, ha firmato un accordo per l'acquisizione di Oferta Genuína (proprietaria del brand Frulact), azienda produttrice di ingredienti a valore aggiunto a base di frutta, aromi liquidi e ingredienti di origine vegetale per una varietà di applicazioni, tra cui yogurt, gelati, dessert e bevande.

L'acquisizione sinergica - di cui i dettagli economici non sono stati resi noti - "è in linea con l'ambizione di Nexture di crescere nel segmento degli ingredienti a valore aggiunto e amplia ulteriormente la sua presenza globale nelle preparazioni a base di frutta, ambito strategico in cui Nexture ha all'attivo due stabilimenti a Pedrengo (Italia) e Goes (Paesi Bassi) e un bagaglio di competenze costruito fin dagli anni Sessanta", come spiega un comunicato.

L’acquisizione di Frulact segna una nuova tappa nella strategia di crescita attraverso acquisizioni di Nexture – un programma sviluppato con il supporto operativo del Value-creation Advisory Team di Investindustrial.

Dall’entrata di Investindustrial, periodo in cui l’azienda includeva solo Csm Ingredients e generava 517 milioni di euro di fatturato, Nexture si è evoluta in un player globale nel settore degli ingredienti ad alto valore aggiunto, con ricavi stimati di circa 1,1 miliardi di euro dopo l’acquisizione di Frulact.

La presenza industriale del gruppo è passata da 8 a 24 stabilimenti in tutto il mondo, di cui 2 in Nord America, 4 in Africa, 1 in Asia e i restanti 17 distribuiti in 8 paesi europei. Parallelamente, i centri di ricerca e sviluppo sono aumentati da 8 a 20, mentre il personale è cresciuto da 1.400 a 2700 dipendenti.

Con sede a Porto (Portogallo), Frulact impiega oltre 850 persone, gestisce 11 stabilimenti e 9 centri di R&S in Europa (Portogallo, Francia, Svizzera e Germania), Nord America (Canada e Stati Uniti) e Africa (Marocco e Sud Africa), vendendo i propri prodotti in oltre 50 paesi e generando ricavi di circa 265 milioni di euro nel periodo di 12 mesi terminato il 30 settembre 2025.