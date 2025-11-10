Do you want to access to this and other private contents?
Valsoia: ricavi stabili nel primi 9 mesi
Rallentamento vendite nel III° trimestre, compensato dal buon andamento dei gelati
In data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Valsoia S.p.A.che ha approvato l’informativa periodica aggiuntiva al 30 settembre 2025. Nei primi nove mesi del 2025, la Società ha registrato ricavi di vendita pari a 90,9 milioni di euro, rispetto a 90,5 milioni di euro del pari periodo 2024, evidenziando un andamento sostanzialmente stabile (+0,4%) dopo la significativa crescita reg...
EFA News - European Food Agency
