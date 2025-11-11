Carlsberg Italia: Andrea Signorini nuovo National Sales Director

Carlsberg Italia annuncia l’ingresso di Andrea Signorini come nuovo National Sales Director. Signorini guiderà l’intero team Sales, coordinando direttamente le strategie e i canali di vendita di tutti i marchi di Carlsberg Italia - Off Trade, Horeca Indirect e Direct, E-commerce, Export e Organized Horeca – sul territorio italiano per favorire la crescita dell’azienda e il rafforzamento delle attività di business.

Commentano il suo nuovo incarico, Signorini ha elogiato Carlsberg Italia e il suo "portafoglio di brand di grande valore" come Birrificio Angelo Poretti di Induno Olona che "testimonia l’eccellenza dell’azienda all’interno del settore brassicolo”. “Innovazione, sostenibilità e attenzione alle persone a tutto tondo, dal cliente ai partner, passando per i dipendenti e le comunità locali", sottolinea il National Sales Director di Carlsberg Italia, "sono valori chiave di un’azienda con cui desidero costruire nuove opportunità di crescita per rafforzare ulteriormente il posizionamento di Carlsberg Italia come uno dei principali player di mercato”.

Signorini vanta un'esperienza nel settore dei beni di largo consumo, maturata sia in realtà multinazionali che in aziende a conduzione familiare, nei canali Horeca e Modern Trade. Laureato in Management presso l’Università Cattolica, ha iniziato la sua carriera in Coca Cola Hbc guidando negli anni progetti e team commerciali con crescenti responsabilità nei canali Horeca, Gdo, Discount e CashCCarry, sia sul Sell-Out che sul Customer Management.

Dopo 12 anni in Coca Cola Hbc, Signorini è entrato in Zuegg come direttore vendite Italia e successivamente come direttore commerciale B2C, con responsabilità sull’Italia, sullo sviluppo Export e sul coordinamento delle funzioni Logistica, Demand Planning e Customer Service.