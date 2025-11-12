Do you want to access to this and other private contents?
Carraro e Seederal insieme per il nuovo trattore elettrico
L'azienda veneta sigla la partnership con la startup francese
Il Gruppo Carraro, leader mondiale nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, annuncia da Agritechnica 2025, la fiera leader mondiale per le macchine agricole in svolgimento ad Hannover, la sigla di una partnership strategica con Seederal, startup industriale francese specializzata in trattori completamente elettrici ad alte prestazioni.Questa collaborazione, sottolinea...
Fc - 55231
EFA News - European Food Agency
