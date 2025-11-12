Do you want to access to this and other private contents?
Arriva Chiquiboo, il gadget peloso firmato Chiquita
Fino al 16 novembre su Instagram si può partecipare al contest #MyChiquiboo e aggiudicarsi il charm di peluche più "giallo" del momento
I charm da borsa sono il nuovo must-have del momento, piccoli accessori ironici e colorati capaci di raccontare chi siamo e di aggiungere un tocco di leggerezza al look. Una tendenza globale che unisce moda e personalità, conquistando sempre più consumatori in cerca di oggetti unici e divertenti. Chiquita interpreta questo trend con Chiquiboo: la banana più iconica del mondo si trasforma in un sim...
Fc - 55237
