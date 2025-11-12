Callipo, prima assoluta nei sughi pronti

Prosegue la strategica operazione di brand extension che il gruppo Callipo, protagonista delle conserve di tonno di alta qualità, sta promuovendo con la linea dei prodotti “Dalla Nostra Terra”, esordiendo nel mercato dei sughi pronti, con due referenze che vanno ad arricchire il brand. Le ricette sono ovviamente un omaggio alla tradizione della cucina tipica calabrese: “Tonno e datterini”, dove il pregiato tonno Callipo incontra la freschezza dei datterini interi e “Datterini, guanciale e n’duja”, una proposta dal carattere deciso dove il piccante della n’duja si fonde con la sapidità del guanciale e la dolcezza dei pomodori calabresi.

"La selezione delle migliori materie prime - spiega una nota - la ricerca dell’eccellenza nel gusto e la passione per la qualità premium sono le costanti che accompagnano l’azienda calabrese da 112 anni e che si ritrovano anche in questo nuovo lancio".

I nuovi prodotti, che seguono il trend “eat at home”, sono pensati per chi desidera piatti di gran gusto anche quando ha poco tempo a disposizione. La nuova linea di sughi pronti è disponibile nel formato da 230gr, ideale per le esigenze di single, coppie o piccole famiglie evitando gli sprechi.

I sughi pronti Callipo Dalla Nostra Terra sono in vendita nei punti vendita al dettaglio sparsi su tutto il territorio nazionale, su shop.callipo.com e negli Store Callipo 1913 di Milano, Roma, Cosenza e Reggio Calabria. Dopo il lancio delle conserve di pomodoro ( Passata di pomodoro di Calabria, Passata di pomodoro giallo di Calabria, Datterino rosso di Calabria intero in succo), che raccontano tutto il gusto dei pomodori di Calabria, Callipo conferma il proprio impegno nella valorizzazione delle materie prime del territorio trasformandole in eccellenze gastronomiche di qualità premium.