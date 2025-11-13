Heineken. "Praise the Bar": nuova miniserie al via su YouTube

Heineken lancia la sua prima miniserie digitale originale, "Praise the Bar", in anteprima su YouTube da oggi. Prodotta in collaborazione con i proprietari di pub e bar locali e i loro clienti in otto paesi, questa serie di otto episodi è un sentito omaggio ai pub e ai bar che uniscono le persone, una birra, un legame alla volta.

Proprio come il lancio più atteso di una piattaforma di streaming, "Praise the Bar" fonde la narrazione in stile documentario con un tocco cinematografico, mettendo in luce pub e bar reali, persone reali e i momenti indimenticabili che accadono quando le persone si riuniscono e dicono "brindisi".

“Pub e bar sono il cuore pulsante delle comunità in tutto il Regno Unito e in tutto il mondo. Non c'è niente di meglio che entrare nel proprio locale, che sia per un drink tranquillo, per incontrare amici o per partecipare al pub quiz: sono luoghi in cui si creano ricordi e amicizie. In Heineken, siamo orgogliosi di contribuire a dare vita a queste storie: una birra, un legame alla volta", dichiara Joanna Price, Chief Corporate Affairs Officer di Heineken.

Per anni, Heineken ha sostenuto bar e pub in ogni modo: investendo nei locali locali, supportando i proprietari nei momenti difficili e celebrando il ruolo che questi spazi svolgono nelle nostre comunità. Da investimenti come l'aumento di 40 milioni di sterline per i pub britannici all'inizio di quest'anno alla formazione continua per la spillatura perfetta, aiutare i bar a prosperare fa parte dell'identità di Heineken. Il lancio di "Praise the Bar" è un passo naturale in questo percorso, che mette in luce le storie e i legami che rendono i bar così significativi per le persone di tutto il mondo.

Guarda il trailer del video di "Praise the Bar":