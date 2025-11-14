Casalasco, nuovo hub per la crescita dell'agroalimentare made in Italy

Casalasco, gruppo agroalimentare leader nella filiera integrata del pomodoro e punto di riferimento per l’industria alimentare italiana, ha inaugurato a Fontanellato (Parma) il nuovo Innovation Center, un polo di eccellenza dedicato alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione sostenibile del Made in Italy agroalimentare.

L’apertura, sottolinea il comunicato ufficiale, segna una "tappa strategica" nel percorso di crescita del Gruppo che, attraverso il nuovo centro, "punta a rafforzare la competitività della filiera italiana sui mercati internazionali e a promuovere un modello di sviluppo fondato su innovazione, sostenibilità e valorizzazione del territorio".

All’inaugurazione, che ha visto la presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, hanno preso parte, Costantino Vaia, amministratore delegato di Casalasco, Maurizio Tamagnini, amministratore delegato di FSI e Ferruccio Resta, presidente Tech Europe Foundation.

“L’inaugurazione di questo Innovation Center rappresenta un passaggio fondamentale - spiega Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy - Non è solo un luogo fisico: è la dimostrazione che, quando un territorio crede nella collaborazione tra imprese, ricerca e istituzioni, nascono modelli da replicare altrove. Dobbiamo moltiplicare casi come questo, perché sono essi stessi un asset strategico per la crescita del Paese”.

Aggiunge Marco Sartori, presidente di Casalasco SpA e del Consorzio Casalasco del Pomodoro: "l’Innovation Center per noi non è un punto d’arrivo, ma un nuovo inizio. Nasce per accogliere idee, sperimentazioni e collaborazioni, dando vita a soluzioni sostenibili e innovative che rafforzano ulteriormente la competitività della nostra filiera integrata. È un lascito per le nuove generazioni e un dono che vogliamo fare anche al nostro territorio, in cui abbiamo radici profonde, ma che guardano lontano".

Il nuovo hub è finalizzato a sviluppare nuovi prodotti, migliorare processi, ridurre l’impatto ambientale e favorire il benessere delle persone di Casalasco.

"Abbiamo voluto creare uno spazio fisico e culturale dove la tradizione si integra con la ricerca, dove il sapere delle nostre persone dialoga con le competenze scientifiche e tecnologiche dei nostri partner - commenta l'ad Costantino Vaia - L’Innovation Center non è solo un laboratorio, ma un motore strategico per l’intero Gruppo: un investimento che traduce la nostra visione di crescita sostenibile e responsabile, capace di anticipare i bisogni dei consumatori di domani e di rafforzare il ruolo del Made in Italy nel mondo".

"FSI ha investito in Casalasco, in partnership con gli agricoltori azionisti e la Cooperativa, per creare un leader agroalimentare italiano nel mondo - ha dichiarato Maurizio Tamagnini, amministratore delegato di FSI - Al centro del progetto condiviso, che prevede il raddoppio dimensionale nei prossimi anni, c’è la ricerca tecnologica di prodotti italiani sempre più di qualità, che possono essere valorizzati a premio all’estero, continuando a supportare lo sviluppo di una filiera sostenibile “tricolore” del pomodoro e del basilico. Mi auguro che questo impianto possa essere di stimolo per una nuova generazione di produttori agritech, figli dei nostri soci agricoltori, che realizzino il loro progetto imprenditoriale tramite tante Casalasco, anche frutto di aggregazioni, vicine al proprio territorio, dimensionalmente rilevanti e presenti su tutti i mercati mondiali".

Progettato dallo studio Gazza Massera Architetti di Parma, il nuovo edificio interpreta in chiave contemporanea gli elementi architettonici delle cascine padane coniugando materiali tradizionali con tecnologie moderne in equilibrio tra memoria e innovazione.

Con una superficie utile di circa 1.000 metri quadrati, al suo interno trovano spazio:

un laboratorio e una cucina sperimentale, cuore pulsante della struttura, dove vengono sviluppate nuove ricette e testate soluzioni di prodotto che sono presentate al visitatore nella scenografica sala degustazione;

un moderno auditorium multifunzionale destinato a incontri, eventi e attività formative;

uffici e aree comuni, progettati per favorire il benessere e la creatività delle persone.

Un elemento di grande valore identitario è l’Archivio Sensoriale, i cui allestimenti sono stati curati dallo Studio Vesperini Della Noce Designers e da Moma Comunicazione: un ambiente immersivo pensato per trasmettere attraverso stimoli visivi, sonori e olfattivi, la storia e i valori che guidano Casalasco, creando un’esperienza emotiva e partecipata.

La riqualificazione delle aree esterne inserisce l’edificio in un parco concepito come un hortus conclusus contemporaneo che allude alla campagna padana: orti con piante alimentari autoctone, una serra per esposizioni ed eventi, zone lounge pensate per favorire le relazioni e il benessere. In questo contesto il verde diventa non solo un elemento paesaggistico, ma anche una metafora concreta della strategia di sostenibilità che guida la filosofia aziendale.

Accanto alla struttura sorgerà un parco agri-voltaico, sviluppato in collaborazione con la Facoltà di Agraria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, che coniugherà la coltivazione del pomodoro con la produzione di energia da fonti rinnovabili. Sarà proprio l’energia prodotta da questo impianto ad alimentare l’Innovation Center, chiudendo un ciclo virtuoso di sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica.