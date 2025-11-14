Commodity/2. Crolla prezzo fertilizzanti

Il rapporto Food Outlook della Fao (leggi notizia EFA News) ha un focus anche sui fertilizzanti. Il prezzo medio di un paniere di fertilizzanti stilizzato si è attestato a 489 dollari a tonnellata a settembre 2025, in calo del 40% rispetto al picco record di aprile 2022, sebbene comunque superiore a quello del 2024. Si prevede che l'offerta di fertilizzanti azotati rimarrà adeguata nel breve termine, supportata dal ritorno della Cina sui mercati globali con quote di esportazione aumentate per il 2025 e il 2026.





2/Fine