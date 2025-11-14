Carraro rinnova l'accordo con Wacker Neuson

In occasione di Agritechnica 2025, il Gruppo Carraro ha comunicato il rinnovo della storica collaborazione con il Gruppo Wacker Neuson, leader globale nelle macchine compatte per il settore delle costruzioni e dell’agricoltura.

Il nuovo accordo di fornitura, valido fino al 2029, conferma il ruolo di Carraro come partner chiave per la fornitura di sistemi di trasmissione completi, in particolare per i sollevatori telescopici Kramer e Weidemann, oltre che per le pale gommate del Gruppo Wacker Neuson.

Questo impegno rinnovato, sottolinea la nota della società veneta, "rafforza il legame" tra due realtà che condividono una visione comune di innovazione, affidabilità e sostenibilità.

"La solidità della nostra partnership con il Gruppo Wacker Neuson si fonda su una visione condivisa e sulla fiducia reciproca maturata nel tempo - spiega Andrea Conchetto, amministratore delegato del Gruppo Carraro - Insieme continuiamo a espandere i confini della mobilità agricola e di quella del movimento terra, offrendo soluzioni che garantiscono prestazioni, efficienza e sostenibilità, promuovendo al contempo l’innovazione, la crescita del business e l’espansione verso nuovi mercati. Questo accordo rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso di Carraro come partner tecnologico strategico, a supporto dell’evoluzione della mobilità off-highway con soluzioni avanzate e integrate".