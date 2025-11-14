It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Emak: si riduce l'indebitamento nel III° trimestre

Balzo dei ricavi nei 9 mesi a 495 milioni (+4,4%)

Il Consiglio di Amministrazione di Emak ha approvato i risultati consolidati al 30 settembre 2025. Il gruppo ha realizzato nei nove mesi ricavi consolidati pari a 494,9 milioni di euro, rispetto ai 474,3 milioni di euro del pari periodo dell’esercizio precedente, in crescita del 4,4%. Tale incremento deriva dalla crescita organica delle vendite per il 5,6% ed è penalizzato dall’effetto negativo dei...

lml - 55307

EFA News - European Food Agency
Similar