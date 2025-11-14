Do you want to access to this and other private contents?
Emak: si riduce l'indebitamento nel III° trimestre
Balzo dei ricavi nei 9 mesi a 495 milioni (+4,4%)
Il Consiglio di Amministrazione di Emak ha approvato i risultati consolidati al 30 settembre 2025. Il gruppo ha realizzato nei nove mesi ricavi consolidati pari a 494,9 milioni di euro, rispetto ai 474,3 milioni di euro del pari periodo dell’esercizio precedente, in crescita del 4,4%. Tale incremento deriva dalla crescita organica delle vendite per il 5,6% ed è penalizzato dall’effetto negativo dei...
