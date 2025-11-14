Marr in rialzo: nei primi 9 mesi fatturato a 1,64 miliardi

Il consiglio di amministrazione di Marr, società leader in Italia nella commercializzazione e distribuzione al foodservice di prodotti alimentari e non-food parte del gruppo Cremonini, ha approvato oggi il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025.

I ricavi totali consolidati del terzo trimestre 2025 sono pari a 649,9 milioni di euro con una crescita del 4,4% pari a 27,2 milioni rispetto a 622,7 milioni del terzo trimestre 2024. L'ebitda e l'ebit del terzo trimestre 2025 si attestano rispettivamente a 42,6 milioni di euro (42,5 milioni nel terzo trimestre 2024) e 29,9 milioni di euro (31,5 milioni nel terzo trimestre 2024). L’utile netto consolidato del terzo trimestre 2025 è di 17,4 milioni di euro (18,5 milioni nel terzo trimestre 2024).

I principali risultati consolidati dei primi nove mesi 2025 evidenziano ricavi totali consolidati a 1.644,7 milioni di euro con una crescita del 2,1% pari a 34,2 milioni rispetto a 1.610,5 milioni del pari periodo 2024. L'ebitda e l'ebit dei primi nove mesi 2025 si attestano rispettivamente a 90,2 e 57,1 milioni di euro (98,1 e 66,9 milioni nei primi nove mesi 2024) e "risentono anche dei costi sostenuti per l’avvio ad aprile della piattaforma del Centro Sud di Castelnuovo di Porto (leggi notizia EFA News), con sovrapposizioni per l’anno in corso con le altre strutture operative del Lazio".

L’utile netto consolidato dei primi nove mesi del 2025 è di 30 milioni di euro (36 milioni nel pari periodo 2024) mentre il capitale circolante netto commerciale al 30 settembre 2025 si attesta a 151 milioni di euro e, nel confronto con 129,3 milioni del 30 settembre 2024, risente anche di un incremento delle rimanenze relativo all’avvio della piattaforma centrale di Castelnuovo di Porto e dell’attuazione nel corso del terzo trimestre 2025 di specifiche politiche di approvvigionamento.

L’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2025 è di 163,5 milioni di euro (127 milioni al 30 settembre 2024): incluso l’effetto dell’IFRS 16, che aumenta a seguito della locazione della struttura per la Piattaforma MARR del Centro Sud, è di 253 milioni di euro (201,7 milioni alla fine dei primi nove mesi 2024).

L’indebitamento finanziario al 30 settembre 2025 nel confronto con il pari periodo dell’esercizio precedente risente di investimenti per 33 milioni di euro effettuati nell’arco di dodici mesi e di 38,5 milioni di euro di dividendi distribuiti a maggio 2025. Il patrimonio netto consolidato al 30 settembre 2025 è pari a 329,8 milioni di euro (341,1 milioni alla fine dei primi nove mesi 2024).

Per quanto riguarda i segmenti di attività, il comunicato ufficiale annota che "le vendite del gruppo MARR sono pari a 1.619,6 milioni di euro (1.580,9 milioni nel 2024) con 641 milioni di euro nel terzo trimestre 2025 (612,1 milioni nel 2024).Le vendite ai clienti del segmento Street Market (ristorazione commerciale indipendente) nei primi nove mesi 2025 ammontano a 1.087,2 milioni di euro (1.063,9 milioni nel 2024); mentre quelle del terzo trimestre 2025 sono pari a 452,7 milioni di euro (439,8 milioni nel 2024).

Le vendite ai clienti del segmento National Account (Catene e Gruppi della Ristorazione Commerciale Strutturata e Ristorazione Collettiva) dei primi nove mesi 2025 ammontano a 391,2 milioni di euro (376,3 milioni di euro nel 2024), con 135,4 milioni di euro nel terzo trimestre 2025 (130,7 milioni nel2024). Nel complesso le vendite ai clienti della Ristorazione (segmenti dello Street Market e del National Account) dei primi nove mesi 2025 ammontano a 1.478,4 milioni di euro (1.440,2 milioni nel 2024), con 588,2 milioni di euro nel terzo trimestre 2025 (570,5 milioni nel 2024).

Per quanto concerne l'evoluzione della gestione, a ottobre le vendite ai clienti dei segmenti di clientela dello Street Market e del National Account sono in ulteriore crescita, come sottolinea la nota. "Confermato il focus del management e dell’intera organizzazione di MARR sull’attuazione delle Linee guida per sostenere la crescita e migliorare la redditività, mantenendo un elevato livello di attenzione alla gestione dei livelli di assorbimento del capitale circolante senza comunque pregiudicare la possibilità di cogliere opportunità commerciali che possano derivare da mirate politiche di approvvigionamento".

"Tra gli ambiti di intervento delle Linee guida per quello relativo all’ efficienza operativa - aggiunge la nota - si segnala l’avvio di un processo di internalizzazione delle attività di movimentazione interna delle merci attraverso la società MARR Service S.r.l. (interamente controllata da MARR S.p.A.), attuato con l’obiettivo di presidiare direttamente le attività e garantire un livello di servizio distintivo. Ad oggi sono state coinvolte dal processo di internalizzazione 15 unità distributive di MARR S.p.A. con 760 dipendenti".

"Avanzano inoltre secondo programma - conclude la nota - i lavori per la nuova unità distributiva in Puglia che sarà condotta in locazione e andrà a sostituire l’attuale struttura di MARR Puglia con una più efficiente e dotata di una capacità operativa adeguata a cogliere le opportunità di sviluppo di un territorio a forte vocazione turistica".