Marr, inaugurata nuova piattaforma logistica a Roma

Le prime attività operative erano state avviate lo scorso aprile, e pochi giorni fa è stata inaugurata ufficialmente la nuova piattaforma centrale Marr di Castelnuovo di Porto (Roma), destinata al servizio dell’area del Centro-Sud.

II complesso, realizzato dal gruppo Prologis e situato lungo la bretella A1-GRA (Grande Raccordo Anulare), in una posizione strategica, è una struttura in locazione nuova ed efficiente, che con oltre 30mila metri quadri di superficie coperta (di cui 3.000 mq destinati a uffici), ed è la più ampia del network distributivo della società del gruppo Cremonini, leader in Italia nella distribuzione di prodotti alimentari e non al food service.

Il complesso andrà a pieno regime entro la fine dell'anno. Le prime attività trasferite a Castelnuovo di Porto dall’attuale Piattaforma di Pomezia (Roma) e in parte da quella di Piacenza, sono quelle dei servizi di stoccaggio, con anche ottimizzazione dei depositi temporanei presso strutture esterne di terze parti, e quelle di re-distribuzione dei prodotti ai centri distributivi Marr del Centro-Sud. La messa a regime comprende il ridisegno e potenziamento delle attività operative oggi gestite dalle strutture Marr presenti nel Lazio.

"L’attivazione della Piattaforma Centrale di Castelnuovo di Porto - spiega un comunicato - rappresenta un significativo avanzamento nella prima fase del Piano investimenti di Marr, fase iniziata con la realizzazione del centro di distribuzione di Marr Lombardia a Bottanuco (Bergamo), la cui apertura è avvenuta ad aprile 2024, e che si andrà a completare, secondo programma, con la realizzazione del nuovo centro distributivo di Marr Puglia a Monopoli (Bari). Per questa nuova struttura pugliese, di circa 9 mila metri quadri di superficie coperta e i cui lavori stanno avanzando nei tempi previsti, sostituirà la storica filiale ubicata sempre a Monopoli".

“Questa nuova piattaforma è stata progettata su misura per rispondere alle specifiche esigenze operative di Marr,” ha detto Andrea Foschi, Presidente di Marr. “Rafforza la nostra rete logistica nel Centro-Sud Italia e testimonia il nostro impegno per l’innovazione, l’efficienza e la qualità del servizio con un'attenzione continua alla sostenibilità”.

“Castelnuovo di Porto riflette il nostro approccio a una logistica sostenibile ed efficiente”, ha dichiarato Sandro Innocenti, Senior Vice President e Regional Head Southern Europe di Prologis. “Questa struttura supporta le attività logistiche di Marr, contribuendo al tempo stesso alla decarbonizzazione, all’efficienza energetica e alla creazione di valore nel lungo periodo per il territorio”.

Efficienza e sostenibilità hanno caratterizzato il progetto. Cuore del complesso è il più grande impianto fotovoltaico realizzato da Prologis in Italia: una installazione da 2 MWp, in grado di generare circa 2,6 milioni di kWh di energia pulita all’anno, predisposto per un’ulteriore espansione di 1 MWp. L’impianto fotovoltaico contribuirà in modo significativo alla riduzione delle emissioni, con un risparmio stimato tra 1 e 1,5 tonnellate di CO₂ all’anno, generando energia sufficiente a coprire il fabbisogno annuo di oltre 1.100 abitazioni.

L’edificio combina celle a temperatura negativa (-25°C), refrigerata e ambiente, per rispondere alle esigenze specifiche del settore della logistica alimentare e consentire la distribuzione e lo stoccaggio a temperatura controllata su larga scala.

Tra le soluzioni tecnologiche integrate figurano pompe di calore per riscaldamento e raffreddamento, illuminazione full LED e un sistema di recupero delle acque piovane per l’irrigazione, elementi che contribuiscono alla massima efficienza energetica e sostenibilità.