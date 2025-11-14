Macfrut: cresce la presenza della Repubblica Dominicana

Repubblica Dominicana a Macfrut 2026 con una presenza superiore in termini di area espositiva, aziende e attività in fiera. Questo l’esito della missione di Macfrut nello Stato Centroamericano che ha visto la partecipazione di Enrico Turoni consigliere di Cesena Fiera con delega ai mercati esteri, Luigi Bianchi, executive manager, Chiara Campanini dell’ufficio estero e Lina Valeza Martez responsabile di Macfrut per l’area del Centro America.

Quattro giorni scanditi da incontri istituzionali, visite in campo direttamente nelle aziende di produzione e momenti di confronto per una presenza da protagonista della Repubblica Dominicana nella prossima edizione di Macfrut, in programma dal 21 al 23 aprile 2026 al Rimini Expo Centre.

L’incontro istituzionale è avvenuto a Santo Domingo alla presenza del ministro dell’Agricoltura della Repubblica Dominicana Limber Cruz López, insieme al viceministro dell’Industria e del Commercio sempre dello Stato Centroamericano Joaquín Antonio González Ramírez. Nell’occasione è stata confermata la grande partecipazione a Macfrut delle principali istituzioni e delle imprese esportatrici, ampliando l’offerta anche nell’ambito del prodotto trasformato. Contestualmente è stata convenuta l’organizzazione di un’altra missione in programma nel gennaio prossimo per la firma ufficiale dell’atto di collaborazione.

La missione è stata anche l’occasione per “toccare” con mano le diverse aree di produzione di frutta tropicale con la visita avvenuta a Banì, importante area specializzata nel mango, ed a San Josè de Ocoa centro di produzione dell’avocado. Da ricordare che Avocado e Mango saranno i prodotti protagonisti della 43° edizione di Macfrut, insieme all’area Caraibica partner internazionale della fiera.