Salov: stabilimento Massarosa sostenuto da rinnovabili al 100%
Report sostenibilità 2024 mostra progressi nell'attività dell'azienda olearia versiliana
Salov S.p.A., gruppo industriale tra i principali player mondiali del settore oleario, proprietaria dei marchi storici Filippo Berio e Sagra, presenta il Report di Sostenibilità 2024, redatto in conformità agli Standard Gri 2021 e ispirato agli Esrs (European Sustainability Reporting Standards). Il documento, asseverato da Sgs, fotografa le performance di sostenibilità più rilevanti del triennio 202...
EFA News - European Food Agency
