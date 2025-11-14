Unox acquisisce 100% capitale sociale di Roboqbo

Unox, azienda attiva nella progettazione, produzione e vendita di forni professionali per i settori della ristorazione, del retail, della pasticceria e della panificazione – ha acquisito il 100% del capitale di Roboqbo Srl, il principale player di riferimento nella progettazione e produzione di sistemi per la trasformazione alimentare e cosmetica.L’acquisizione consente a Unox di ampliare ulteriormente la...