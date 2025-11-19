Do you want to access to this and other private contents?
Hershey, closing per gli snack di LesserEvil
L'acquisizione amplia la varietà di snack del gruppo dolciario americano
The Hershey Company ha completato l'acquisizione di LesserEvil, produttore di snack biologici che combinano sapori decisi con ingredienti salutari. Questa acquisizione, sottolinea il comunicato ufficiale della società, "amplia la varietà di snack che Hershey può offrire ai consumatori, aggiungendo un marchio in forte crescita che integra il portafoglio esistente dell'azienda e apporta ulteriore ca...
EFA News - European Food Agency
