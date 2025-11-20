Heineken 0.0: partnership con Playtomic per promuovere il padel

Heineken 0.0 ha ampliato la sua presenza globale nel padel, annunciando una partnership con Playtomic, la più grande community mondiale di sport con racchetta, che verrà lanciata con un evento interattivo a dicembre.

Playtomic è una piattaforma per la prenotazione di sport con racchetta e offre a Heineken 0.0 un collegamento diretto con i milioni di membri della sua community in 66 Paesi. Insieme, i due marchi adotteranno un nuovo approccio per connettere i giocatori, curando esperienze personalizzate pensate per riflettere la filosofia condivisa di entrambi i marchi in materia di socializzazione di qualità.

Un elemento fondamentale della partnership saranno gli Open Matches di Heineken 0.0, una nuova interpretazione della funzionalità distintiva di Playtomic, progettata per ampliare la rete sociale dei giocatori di padel, connettendo giocatori che non si sono mai incontrati prima e trasformando ogni partita in un'esperienza unica. Heineken offrirà ai partecipanti elementi di sorpresa dentro e fuori dal campo, oltre a Heineken o Heineken 0.0 gratuiti per continuare a socializzare dopo la partita con nuovi amici.

Questa funzionalità sarà presentata a dicembre in occasione dell'evento di lancio a Barcellona, dove Heineken 0.0 e Playtomic presenteranno un campo da padel pop-up aperto al pubblico, presso il Moll de Barcelona. Con oltre la metà dei giocatori di padel che scelgono questo sport per incontrare nuove persone, l'evento celebrerà la crescente presenza culturale del padel e la sua natura autenticamente sociale.

"Per Heineken 0.0, questa partnership non è solo una sponsorizzazione sportiva: si tratta di migliorare il modo in cui le persone interagiscono sul campo con il padel e dopo le partite con Heineken", spiega Bram Westenbrink, direttore commerciale di Heineken. "La vasta e dedicata community di Playtomic, unita all'impegno di Heineken per la socializzazione di qualità e la birra rinfrescante, creerà esperienze memorabili per milioni di giocatori in tutto il mondo. Insieme, stiamo creando opportunità per i giocatori di incontrarsi e celebrare momenti autentici in un ambiente in rapida crescita in tutto il mondo".

"Il padel è lo sport in più rapida crescita e di gran lunga lo sport più sociale della nostra epoca", dichiara da parte sua Antonio Robert, amministratore delegato di Playtomic. "Con così tanto potenziale per creare nuove connessioni attraverso una partita di padel, siamo lieti di aver stretto una partnership con un marchio globale come Heineken 0.0, così impegnato ad aiutare le persone a trovare altre persone che condividono le loro passioni. Heineken 0.0 ha riconosciuto il potenziale del padel e di Playtomic, e vogliamo trasformare ogni momento, dentro e fuori dal campo, in un'esperienza che offra qualcosa di nuovo ed entusiasmante ai giocatori di padel di tutto il mondo".

Il padel è diventato uno sport basato sulle relazioni sociali, con il 73% dei giocatori che cita la socializzazione e il divertimento come motivo principale per giocare partite che spesso si prolungano con una birra dopo la partita. La presenza globale di Playtomic si sposa perfettamente con Heineken, garantendo che i giocatori di Playtomic di tutto il mondo possano gustare una rinfrescante Heineken o Heineken 0.0 ovunque giochino.

Grazie alla partnership con Playtomic, Heineken 0.0 ha rafforzato il suo portfolio di sponsorizzazioni nel padel, potendo così interagire con giocatori di ogni livello e livello, valorizzando i momenti di socializzazione a ogni livello e in ogni occasione.

Per scoprire dove partecipare agli Open Matches di Heineken 0.0 e rimanere aggiornati, visita https://playtomic.com/campaigns/heineken00.