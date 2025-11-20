Accordo tra Saudi Bank e Ms Desk Italy per investire in Arabia

È stato firmato un memorandum of understanding che apre alle imprese italiane l’accesso diretto a un mercato da oltre 500 miliardi di dollari di investimenti programmati entro il 2030 nel quadro della Vision 2030. L'alleanza economica destinata a ridefinire gli equilibri del commercio internazionale è stata siglata tra Saudi Export-Import Bank (Saudi EXIM) guidata dal chairman Bandar Ibrahim Al-Khorayef, ministro dell'Industria saudita, e MS Desk Italy, gruppo law firm che fornisce consulenza per impiantare attività in Italia, Riyadh e Dubai, insieme alla Saudi Italian Business Chamber Association.

L’accordo dovrebbe prevedere linee di credito dedicate per 1,2 miliardi di dollari, con possibilità di ampliamento in funzione della domanda. Le imprese italiane, nei primi 3 anni, potranno accedere alle opportunità con ritorni stimati fra il 12% e il 16%, in settori quali manifattura avanzata, tecnologie per l’efficienza energetica, idrogeno verde, agroalimentare premium, design industriale e smart city. Missioni imprenditoriali congiunte sono previste già nei prossimi mesi, con particolare attenzione ai mega-progetti sauditi come NEOM, Red Sea Development e Diriyah Gate, dove la presenza italiana è destinata a crescere sensibilmente.

"Questo accordo segna un passaggio storico per le imprese italiane - spiega Giuseppe Lepore, presidente di MS Desk Italy/Saudi Italian Business Chamber Association - Per la prima volta avranno accesso diretto a strumenti finanziari strutturati con un attore internazionale della portata di Saudi EXIM Bank. Non si tratta soltanto di facilitare l’export, ma di un nuovo modello di cooperazione industriale che permette alle aziende italiane di inserirsi nei progetti della Vision 2030 come protagoniste. Le opportunità sono eccezionali: se il sistema Italia saprà coglierle, potremo generare un impatto economico senza precedenti".

La Saudi EXIM Bank metterà a disposizione strumenti finanziari e assicurativi con coperture fino al 90%, riducendo in modo significativo il rischio operativo per le aziende italiane che intendono inserirsi nei grandi progetti sauditi.

L’intesa consolida il ruolo dell’Italia come partner privilegiato della trasformazione industriale del Regno. In una fase in cui l’Arabia Saudita sta investendo oltre 3.000 miliardi di dollari nella diversificazione economica.

Elemento centrale dell’accordo è la presenza strutturata di MS Desk Italy in Italia, che garantisce un supporto operativo continuo alle imprese interessate: assistenza tecnica, relazioni istituzionali, selezione delle opportunità, preparazione ai tender e coordinamento con gli stakeholder sauditi. Questa infrastruttura, già pienamente attiva sul territorio, rappresenta uno dei principali vantaggi competitivi del modello italo-saudita.