Toschi lancia il primo panettone all'amarena

Nell'anno in cui l'azienda festeggia i suoi 80 anni di attività, Toschi Vignola mette in commercio per la prima volta il panettone all'amarena. Una svolta storica per un gruppo da sempre specializzato nella produzione di amarena candita, liquori, sciroppi, topping e prodotti per la gelateria. Il panettone all'amarena di Toschi è disponibile per tutti i principali canali di vendita, inclusi Gdo ed e-commerce.

La nuova referenza si ottiene dal lievito madre attraverso una lievitazione lenta. Al termine, viene aggiunta l'amarena, storico cavallo di battaglia dell'azienda vignolese. “Il Panettone all’Amarena è un prodotto già collaudato e apprezzato da tanti consumatori, e arriva ora per la prima volta a marchio Toschi", conferma Susanna Toschi, direttore vendite Italia. "Questa proposta unisce la qualità della preparazione alla riconoscibilità di un brand”.

Oltre al panettone all'amarena, Toschi Vignola ha ampliato la sua gamma di liquori cremosi con il Dubai Inspired Chocolate, caratterizzato dal blend di pistacchio e cioccolato, da usare come base per cocktail gourmet o per arricchire e personalizzare le proprie ricette. Il prodotto è già presente nei principali negozi duty free italiani e disponibile per il canale Gdo.