Ilpra prende la gestione diretta delle filiali europee
Operazione per un importo complessivo da quasi 1 milione di euro
Ilpra, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del packaging, ha acquisito il 95,46% del capitale sociale di Ilpra Benelux, la quale controlla al 100% Ilpra Deutschland. L'operazione ha avuto un importo complessivo non rilevante pari a 954.622 euro: è avvenuta in aumento di capitale, mediante rinuncia e conferimento di credito commerciale per 754.622 euro e, per 200.000 euro m...
Fc - 55479
EFA News - European Food Agency
