Franke: Corrado Mura nuovo ad

Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Franke ha nominato Corrado Mura nuovo amministratore delegato e presidente della divisione Franke Home Solutions e membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo, con effetto dal 1° gennaio 2026. Il manager succede a Barbara Borra, che ha guidato la divisione per sette anni.

Nel corso del suo mandato, Borra ha contribuito in modo significativo allo sviluppo strategico e al rafforzamento del posizionamento di Franke Home Solutions, supportando la crescita della divisione e impostando la sua evoluzione futura. Dopo aver fatto il proprio ingresso in Franke nel marzo 2020, Mura ha recentemente ricoperto il ruolo di Vice President per l’area Europe, Middle East and Africa (Emea) all’interno di Franke Home Solutions. Laureato in Economia aziendale e manageriale presso l'Università di Cagliari, il manager ha maturato oltre vent’anni di esperienza in posizioni dirigenziali in Europa in Whirlpool Corporation, dove ha ricoperto, tra gli altri, gli incarichi di Emea Market Integration Director, Commercial Director e Cfo.

“Ringraziamo Barbara Borra, anche a nome del Consiglio di Amministrazione di Franke, per la sua lealtà, il forte impegno e il prezioso contributo alla crescita della nostra divisione negli ultimi sette anni", dichiara Patrik Wohlhauser, amministratore delegato del Gruppo Franke. "Sotto la sua guida, abbiamo rafforzato la nostra posizione di mercato, lanciato innovazioni di prodotto pionieristiche e ampliato la nostra presenza internazionale, in un contesto particolarmente complesso. Abbiamo inoltre raggiunto traguardi significativi che hanno favorito lo sviluppo strategico di Franke Home Solutions, raggiungendo importanti miglioramenti nell’efficienza operativa. Le auguriamo il meglio per questo nuovo capitolo della sua vita”.

“Con Corrado Mura acquisiamo un leader esperto, cresciuto all’interno dell’azienda, che porta con sé una profonda conoscenza del settore, una lunga esperienza internazionale e risultati comprovati. Corrado conosce a fondo le nostre ambizioni strategiche e saprà portarle avanti con determinazione e chiarezza di visione. Possiede tutte le qualità necessarie per guidare con successo la prossima fase di crescita. Siamo lieti di accoglierlo nel Management Board di Franke”, ha concluso Wohlhauser.

Franke Group, con sede ad Aarburg, in Svizzera, è un produttore e fornitore a livello mondiale di soluzioni e apparecchiature per cucine residenziali, catene di ristoranti, minimarket e preparazione professionale del caffè.