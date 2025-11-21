Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
La Toscana delle osterie sempre più popolare e autentica
Guida delle osterie d'Italia di Slow Food: la regione 2a per numero di Chiocciole
È stata illustrata nella sede di Toscana Promozione Turistica, l'edizione regionale toscana 2026 della Guida alle Osterie d’Italia a cura di Slow Food Editore. Alla sua edizione numero 36 corrisponde un affresco variopinto della ristorazione italiana attraverso la sua forma più “popolare” quella delle osterie che non esprimono solo la qualità del cibo o una filosofia di cucina, ma mantengono vive prat...
Fc - 55499
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency