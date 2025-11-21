Brunello di Montalcino: imbottigliato in rimonta nell'ultimo bimestre
Volumi si riallineano alla produzione dell'anno precedente. Consorzio verso nuovo piano promozione
Balzo nell’ultimo bimestre dell’imbottigliato di Brunello di Montalcino, che si riallinea così su volumi prossimi al pari periodo dell’anno precedente (-0,9%). Fondamentale – rileva il Consorzio del vino Brunello di Montalcino in occasione della giornata di apertura di Benvenuto Brunello – la performance registrata in particolare nell’ultimo mese con i volumi sopra quota 1,9 milioni di bottiglie equivalenti, il 39% in più rispetto a ottobre 2024.
Il saldo nei primi dieci mesi – secondo l’analisi realizzata su base Valoritalia sulla base dei contrassegni di Stato consegnati - sale quindi a 7,63 milioni di pezzi imbottigliati, a fronte dei 7,69 milioni dello scorso anno. Rilevante l’effetto traino della nuova annata, la 2021 protagonista dell’anteprima di Montalcino, che entrerà in commercio solo a partire da gennaio ma il cui interesse ha già determinato un picco negli ultimi mesi (oltre 2,1 milioni di bottiglie equivalenti).
“Non c’è necessariamente una correlazione automatica tra imbottigliamenti e prodotto venduto", ha detto il presidente del Consorzio Giacomo Bartolommei, "ma il dato è comunque un indicatore interessante in chiave di mercato che ci riporta in linea di galleggiamento dopo mesi più complicati. A prescindere da ciò, il Consorzio è convinto della necessità di attivare un programma di promozione della denominazione, con partecipazioni collettive presso il principale e storico mercato di sbocco – gli Stati Uniti – ma anche su altre piazze, con l’obiettivo di diversificare il più possibile le occasioni di business dei nostri vini. Il programma, previsto già a partire dal 2026, sarà definito nelle prossime settimane”.
In forte crescita il Rosso di Montalcino: dopo l’incremento del vigneto, l’imbottigliato nei primi dieci mesi sale a quasi 4 milioni di contrassegni consegnati e a +29% tendenziale. A Benvenuto Brunello, il Rosso presenta l’annata 2024.
