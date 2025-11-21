Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Colomba Bianca vola in alto
La biocantina siciliana nel 2025 registra +30% di crescita
Colomba Bianca, la biocantina di Sicilia in Contrada Serroni-Cartubuleo a Mazara del Vallo (Trapani), nel 2025 registra +30% di crescita delle produzioni imbottigliate. Un risultato, sottolinea il comunicato ufficiale, "ottenuto grazie allo sviluppo della filiera di produzione con remunerazioni tra le più alte del settore in Sicilia e ad una logica manageriale che incide sull’evoluzione delle vigne e...
Fc - 55516
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency