TheNiceKitchen compra Krupps e si rafforza nel cooking professionale

La 21 Invest di Alessandro Benetton con la società delle lavastoviglie punta a superare 75 mln di fatturato

TheNiceKitchen, società entrata a novembre 2024 nel portafoglio di 21 Invest, gruppo europeo di investimento fondato e guidato da Alessandro Benetton, ha acquisito Krupps, società italiana attiva nella progettazione e produzione di lavastoviglie professionali. Non sono stati rivelati i dettagli finanziari dell'operazione: la combinazione delle due società genererà un gruppo che punta a superare 75...

Fc - 55518

EFA News - European Food Agency
