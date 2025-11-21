Do you want to access to this and other private contents?
TheNiceKitchen compra Krupps e si rafforza nel cooking professionale
La 21 Invest di Alessandro Benetton con la società delle lavastoviglie punta a superare 75 mln di fatturato
TheNiceKitchen, società entrata a novembre 2024 nel portafoglio di 21 Invest, gruppo europeo di investimento fondato e guidato da Alessandro Benetton, ha acquisito Krupps, società italiana attiva nella progettazione e produzione di lavastoviglie professionali. Non sono stati rivelati i dettagli finanziari dell'operazione: la combinazione delle due società genererà un gruppo che punta a superare 75...
EFA News - European Food Agency
