Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Profondo Rispetto: nuove iniziative per la filiera tartufigena
Premi ai al migliori tartufi cavati tra le colline di Langhe, Roero e Monferrato
La Sala Beppe Fenoglio di Alba ha ospitato sabato 22 novembre, la ventesima edizione del Tartufo Reale, il riconoscimento che Reale Mutua assegna ogni anno al miglior tartufo cavato tra le colline di Langhe, Roero e Monferrato, nell’ambito della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Un’edizione speciale, che non solo celebra il traguardo dei vent’anni di sponsorizzazione (Reale Mutua fu il p...
fc - 55548
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency