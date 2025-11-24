Carlsberg: Alius Antulis nuovo Managing Director Italia

A partire dal 1° gennaio 2026, Alius Antulis assume il ruolo di Managing Director di Carlsberg Italia. Nel suo nuovo ruolo, Antulis avrà il compito di consolidare ulteriormente il business dell’azienda, attualmente terzo produttore nazionale di birra con oltre 1,1 milioni di ettolitri prodotti ogni anno, e favorire la crescita di Carlsberg Italia e di tutti i suoi marchi e prodotti, in continuità con la strategia aziendale.

“Sono entusiasta di entrare a far parte del team di Carlsberg Italia e di guidarlo con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il business di un’azienda che, grazie al Birrificio Angelo Poretti di Induno Olona, ha forti radici con il Paese e che, con i suoi diversi brand, esprime sia la sua anima internazionale, che la sua attenzione per il Made in Italy”, commenta Antulis. “Desidero dare continuità alla strategia e al percorso creato in questi anni, nell’ottica di crescere ulteriormente secondo un modello di business in grado di coniugare crescita economica e attenzione alle persone e al Pianeta, grazie ad una visione orientata all’innovazione e alla sostenibilità”.

Con oltre vent’anni di esperienza internazionale nel settore, Alius vanta un solido background commerciale e di vendita. È parte del Gruppo Carlsberg da quattordici anni, durante i quali ha ricoperto ruoli di vertice come Sales Director di Carlsberg Bulgaria fino al 2021 e, successivamente, Managing Director di Carlsberg Azerbaijan.

Alius Antulis subentra a Olivier Dubost, che ha ricoperto il ruolo di Managing Director di Carlsberg Italia da luglio 2022, contribuendo non solo a rafforzare il posizionamento dell’azienda sul mercato italiano, ma anche a far crescere ulteriormente il business grazie alla costruzione di un portafoglio brand completo e diversificato e ad una solida strategia commerciale, data dalla visione innovativa e di leadership di Dubost, che resta nel Gruppo andando a ricoprire in Francia la carica di presidente e amministratore delegato di Brasseries Kronenbourg. In Carlsberg Italia, inoltre, Dubost ha contribuito a creare una solida cultura aziendale grazie al lancio nel 2024 della Growth Culture, un approccio strategico che mette al centro le persone come vero motore di cambiamento e che valorizza sviluppo, benessere e responsabilità individuale, in un ambiente di lavoro inclusivo. Sotto la guida di Olivier Dubost, l’azienda ha potenziato gli investimenti sul Birrificio Angelo Poretti di Induno Olona (VA) e sul portfolio brand, tanto che diversi prodotti sono stati premiati, per due anni di fila, con il titolo di “Eletto Prodotto dell'Anno”.

“È per me un orgoglio essere stato alla guida di Carlsberg Italia e lavorare in sinergia con tutte le persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita della nostra azienda, come testimonia l’ottimo lavoro svolto in questi anni da ogni dipendente”, ha dichiarato Dubost. “Lascio Carlsberg Italia nelle mani di un manager di grande esperienza, che saprà guidare l’azienda verso nuovi traguardi e successi, lavorando in sinergia con un team di professionisti altamente qualificati, con i quali è stato per me un onore condividere questi tre anni di lavoro, che ci hanno visti crescere sempre di più nel comparto”.