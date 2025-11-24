Do you want to access to this and other private contents?
Chiquita colora di giallo le feste natalizie
Yellow Holidays Giveaway da oggi al 7 dicembre sul profilo Instagram del marchio delle banane
Dopo il grande successo dello scorso anno, Chiquita torna per il secondo anno consecutivo con il suo Yellow Holidays Giveaway, l’iniziativa che porta il suo inconfondibile giallo nel cuore della stagione più scintillante. Anche quest'anno, la community di instagram potrà provare a vincere la nuova versione dell'iconico maglione natalizio Chiquita che fa il suo ritorno con uno stile ancora più inco...
