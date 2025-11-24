Collis Veneto Wine Group si allarga

È stata approvata la fusione per incorporazione di Cantina Sociale di Monteforte D’Alpone (VR) all’interno di Collis Veneto Wine Group. La Cantina Sociale di Monteforte d’Alpone è una tra le realtà più radicate del panorama vitivinicolo veronese con oltre 70 anni di storia. Il Gruppo Collis è nato nel 2008 e con sede a Monteforte d’Alpone, in provincia di Verona, partecipa il 51% di Cielo e Terra 1908...