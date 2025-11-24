Fiere Zootecniche di Cremona: edizione all'insegna dell'innovazione

Dal 27 al 29 novembre 2025 CremonaFiere torna a essere il punto di riferimento internazionale della zootecnia professionale, confermandosi non solo come la più completa vetrina espositiva del settore, ma anche come un luogo di confronto, formazione e innovazione strategica. Le Fiere Zootecniche di Cremona 2025 riuniscono esperti, istituzioni, imprese e stakeholder da tutto il mondo per delineare le prospettive future dell’allevamento, del latte e delle produzioni agroalimentari.

Il Programma Eventi 2025 rappresenta un percorso di aggiornamento professionale di altissimo livello, pensato per fornire strumenti concreti a chi opera in un comparto in continua evoluzione.

La giornata inaugurale (27 novembre) sarà dedicata ai tre pilastri della zootecnia moderna:

Giovani e Innovazione – On the way to Cremona: Il format educativo di CremonaFiere torna anche quest’anno coinvolgendo le scuole superiori in un percorso dedicato allo sviluppo di competenze nell’ambito dell’agricoltura innovativa. Il progetto prevede training dedicati e un concorso che premia i migliori elaborati durante la Manifestazione.

Zootecnia di Precisione – Il Digitale al Servizio dell'Allevatore: Il Crea presenterà le più recenti ricerche sul ruolo dei dati nell’ottimizzazione gestionale, con un focus sui nuovi strumenti del Digital Farming.

11° Convegno Nazionale Milk.it sarà l'occasione per un approfondimento completo sulle dinamiche del mercato del latte: andamento dei prezzi, controllo qualità, criticità del latte crudo e analisi delle principali tendenze del comparto lattiero-caseario.

Il secondo giorno (28 novembre), che vedrà la presenza del ministro del Turismo Daniela Santanchè, sarà dedicato ai temi dell’impatto ambientale, della sostenibilità e del ruolo emergente delle giovani donne in agrozotecnia.

Tra gli appuntamenti principali:

Ambiente e Fertilizzazione: Le Alternative all'Urea: A cura del Cib – Consorzio Italiano Biogas, il convegno affronterà i confini del divieto d’uso dell’urea e le opportunità della fertilizzazione organica e del digestato come strumenti strategici per la qualità dell’aria.

Allevamento Bovina da Carne: La Strategia per la Ripresa: Inalca e Informatore Zootecnico presenteranno due linee strategiche concrete per contrastare il calo dell’autoapprovvigionamento: incentivare la linea vacca-vitello e diffondere il modello “beef on dairy”.

La New Pink Generation: Un incontro dedicato all’imprenditoria femminile in agricoltura, con testimonianze di giovani professioniste che stanno ridefinendo i confini del settore.

Il gusto di saperlo – L’indagine dell’Osservatorio di CremonaFiere: Saranno presentati i dati di due anni di monitoraggio sui consumatori di latte e derivati: una ricerca che evidenzia la presenza di disinformazione, scarsa consapevolezza e fake news, e che apre un dibattito sull’importanza di una comunicazione chiara e trasparente.