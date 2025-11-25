Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
La solidarietà alla base dello sviluppo della Bassa bresciana
Anche nel 2025 il Gruppo La Linea Verde, insieme alla Fondazione Giovanni e Orsolina Battagliola ha sostenuto il territorio con donazioni e progetti condivisi
La Fondazione Giovanni e Orsolina Battagliola - ETS, espressione dei valori solidali de La Linea Verde Società Agricola S.p.a, "rinnova e prosegue il suo impegno a sostegno delle persone e della comunità confermandosi un punto di riferimento per la promozione della solidarietà e della coesione sociale nella Bassa Bresciana". In continuità con l’impegno sostenuto lo scorso anno, spiega il comunicato uffici...
Fc - 55604
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency