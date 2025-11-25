Empowering woman in agrifood: a Siena l'evento finale

Sostenere e celebrare l’innovazione e la leadership femminile nel settore agroalimentare: questi gli obiettivi del programma Empowering Women in Agrifood (EWA). L'iniziativa, lanciata a livello globale da EIT Food, è implementata in Italia dal Future Food Institute, con il supporto strategico di Angels4Women e Angels4Impact, reti di business angel specializzate negli investimenti a impatto e nel sostegno concreto all'imprenditoria femminile.

L’evento finale si terrà giovedì 27 novembre presso il Santa Chiara Lab dell’Università di Siena, in sinergia con A4OI - Agritech 4 Open Innovation e con il Techstars Startup Weekend, creando un’importante occasione di incontro tra imprenditrici, investitori e attori dell’ecosistema dell’innovazione agroalimentare.

EWA è un programma della durata di sei mesi, concepito per sostenere donne motivate a sviluppare progetti innovativi e sostenibili nell’agroalimentare. Le dieci imprenditrici finaliste di quest’anno hanno avuto accesso a formazione specializzata, mentorship e networking per valorizzare e strutturare le loro idee imprenditoriali. Al termine dell’evento, i due progetti migliori riceveranno un premio in denaro per supportare il loro sviluppo: 10.000 euro e 5.000 euro.

L’evento della premiazione delle idee vincenti, aperto a tutti e gratuito, mostra un’agenda ricca di innovazione e networking. A partire dalle 14:45, le dieci imprenditrici finaliste presenteranno i loro progetti davanti alla giuria di esperti e investitori. Dalle 17, spazio alla Startup Weekend Conversation & Innovation Bites: un momento conviviale con assaggi di prototipi e prodotti innovativi sviluppati dalle partecipanti. Alle 17:45 si terrà la Cerimonia di Premiazione, durante la quale verranno assegnati i premi da 10.000 euro e 5.000 euro ai due migliori progetti. La giornata si concluderà con un Networking Aperitivo, realizzato in collaborazione con Startup Weekend Siena, dalle 18 alle 20.

Ecco di seguito i dieci progetti finalisti: