Empowering woman in agrifood: a Siena l'evento finale
Il 27 novembre 10 donne imprenditrici verranno premiate per i loro progetti innovativi
Sostenere e celebrare l’innovazione e la leadership femminile nel settore agroalimentare: questi gli obiettivi del programma Empowering Women in Agrifood (EWA). L'iniziativa, lanciata a livello globale da EIT Food, è implementata in Italia dal Future Food Institute, con il supporto strategico di Angels4Women e Angels4Impact, reti di business angel specializzate negli investimenti a impatto e nel sostegno concreto all'imprenditoria femminile.
L’evento finale si terrà giovedì 27 novembre presso il Santa Chiara Lab dell’Università di Siena, in sinergia con A4OI - Agritech 4 Open Innovation e con il Techstars Startup Weekend, creando un’importante occasione di incontro tra imprenditrici, investitori e attori dell’ecosistema dell’innovazione agroalimentare.
EWA è un programma della durata di sei mesi, concepito per sostenere donne motivate a sviluppare progetti innovativi e sostenibili nell’agroalimentare. Le dieci imprenditrici finaliste di quest’anno hanno avuto accesso a formazione specializzata, mentorship e networking per valorizzare e strutturare le loro idee imprenditoriali. Al termine dell’evento, i due progetti migliori riceveranno un premio in denaro per supportare il loro sviluppo: 10.000 euro e 5.000 euro.
L’evento della premiazione delle idee vincenti, aperto a tutti e gratuito, mostra un’agenda ricca di innovazione e networking. A partire dalle 14:45, le dieci imprenditrici finaliste presenteranno i loro progetti davanti alla giuria di esperti e investitori. Dalle 17, spazio alla Startup Weekend Conversation & Innovation Bites: un momento conviviale con assaggi di prototipi e prodotti innovativi sviluppati dalle partecipanti. Alle 17:45 si terrà la Cerimonia di Premiazione, durante la quale verranno assegnati i premi da 10.000 euro e 5.000 euro ai due migliori progetti. La giornata si concluderà con un Networking Aperitivo, realizzato in collaborazione con Startup Weekend Siena, dalle 18 alle 20.
Ecco di seguito i dieci progetti finalisti:
- Alessia Cicognani, Eubiosinergy: è una soluzione innovativa pensata per valorizzare le piccole imprese agricole, migliorandone la competitività.
- Caterina Cambrea, SenseItaly: propone The Scentinel Sensor, un biosensore cartaceo integrabile con lo smartphone, pensato per chi desidera valutare la qualità dell’acqua in modo semplice e accessibile.
- Laura Bolognesi, C’era un tarallo: reinventa i taralli con grani antichi per promuovere abitudini sane e contrastare l’obesità infantile.
- Luana Ciambellini, PPop Service - Azienda Agricola Verde Mare: PPop Service offre consulenza e installazione chiavi in mano per agriturismi, glamping e strutture rurali senza rete fognaria.
- Mariachiara Leonardi, Free Eat: è una piattaforma digitale che valorizza le eccellenze artigianali del mercato free-from (100% senza glutine, senza lattosio, ecc.), permettendo loro di vendere online in tutta Italia.
- Rosamaria Provenzale, ReMyco: affronta la gestione dei rifiuti agricoli coltivando funghi su residui agro-industriali, migliorando al contempo l’apporto alimentare di vitamina D2.
- Sapyr Sebaoun, Tipo: linea di bevande nata da una combinazione unica di metodi di fermentazione, pensata per offrire gusto e benefici per la salute. Un invito inclusivo al momento dell’Aperitivo, dove piacere e benessere si incontrano in ogni sorso.
- Serena Fruttaldo Genera S.r.l: propone AgriCheck, un dispositivo portatile plug-and-play per la diagnostica remota e il monitoraggio dei macchinari agricoli. Collegato a un'app mobile e a un portale online, raccoglie e analizza dati in tempo reale, permettendo interventi di manutenzione predittiva senza la presenza di un tecnico.
- Valentina Suligoj, Verde: punta a generare domanda per i prodotti dell’agricoltura rigenerativa, creando un ponte tra consumatori urbani e agricoltori che rigenerano il suolo.
- Virginia Milvia Temperini, - scartUP: servizio che trasforma le acque di scarto dei frantoi in acqua pulita e polifenoli ad alto valore aggiunto, direttamente sul posto. Installa e gestisce la tecnologia necessaria, riducendo costi, burocrazia e impatto ambientale per i frantoi.
EFA News - European Food Agency