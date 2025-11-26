Do you want to access to this and other private contents?
Tha Magnum Ice Cream company investe nella fabbrica di Gloucester
57 milioni di euro per l'ammodernamento delle attrezzature della sede di produzione britannica di Viennetta, Twister, Solero e Magnum
The Magnum Ice Cream Company, l'azienda produttrice di gelati di Unilever che presto sarà quotata in borsa, investe 50 milioni di sterline, pari a circa 57 milioni di euro, nell'ammodernamento della più grande fabbrica di gelati del Regno Unito a Gloucester. Questo investimento, sottolinea il comunicato ufficiale, è l'ultimo di una serie di aggiornamenti dei siti in tutto il mondo nell'ambito del pr...
