Nuovo slancio all'export agroalimentare in Arabia Saudita
Confcooperative protagonista al Forum bilaterale Italia-Arabia
Dare nuovo slancio al nostro export agroalimentare in Arabia Saudita e addivenire ad un accordo che permetta di superare le attuali restrizioni che impediscono ai prodotti avicoli di entrare nel mercato arabo. Questi i temi al centro della partecipazione di Confcooperative insieme a una delegazione di primarie aziende cooperative agroalimentari, Amadori, Fileni e Consorzio Melinda, al Forum Imprenditoriale...
Fc - 55650
EFA News - European Food Agency
