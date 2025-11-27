Olio di famiglia: prove tecniche per il rilancio di un settore
In esclusiva a EFA News, i protagonisti del progetto Copagri patrocinato dal Masaf
Il settore olivicolo, fiore all'occhiello della produzione agroalimentare italiana in molte regioni, ha bisogno di un robusto rilancio. E' necessario, innanzitutto, rilanciare la formazione e abbassare l'età media degli operatori del settore.
In questa direzione va il progetto "Olio di famiglia", patrocinato dal ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, recentemente presentato alla Camera dei Deputati (leggi notizia EFA News).
Per l'occasione EFA News ha raccolto i commenti di: Tommaso Battista, presidente di Copagri; Sergio Costa, vicepresidente della Camera; Mimmo Lavacca, coordinatore di Olio di famiglia.
Guarda il video:
