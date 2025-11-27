Partnership Sarzi Amadè - Argiano apre nuovo capitolo per Montalcino

Sarzi Amadè, società della distribuzione di grandi vini e distillati, ha annunciato la sua nuova collaborazione: Argiano, azienda protagonista del territorio di Montalcino, il cui Brunello 2018 è “Wine of the Year 2023” secondo Wine Spectator, entra a far parte della selezione del distributore milanese che opera nel mercato dal 1966.Una partnership costruita attorno a valori affini e prospettive comuni...