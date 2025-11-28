Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Nasce Jbs Viva, il nuovo colosso delle pelli
La nuova società garantirà una produzione annuale di 20 milioni di pelli l'anno
JBS Couros, società di San Paolo del Brasile che si occupa di pelle e pellami appartenente al colosso brasiliano della carne Jbs, e il gruppo VIVA hanno annunciato la costituzione di una nuova società nel settore delle pelli. Si tratta di JBS VIVA, risultato dell'unione tra i due gruppi e nuova società sarà leader in questo segmento, con una produzione di oltre 20 milioni di pelli all'anno. Con 31 s...
Fc - 55701
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency