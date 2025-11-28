Do you want to access to this and other private contents?
Fantini si prepara ai brindisi per le feste
Bianchi, rossi e spumanti pronti per Natale e Capodanno, tutti in linea con la tradizione abruzzese
In vista delle festività natalizie, Fantini Group, l'azienda vitivinicola fondata a Ortona nel 1994, oggi tra i maggiori esportatori del Sud Italia, ha selezionato le etichette perfette per accompagnare i sapori classici del Natale 2025.La sera della Vigilia (24 dicembre), secondo tradizione italiana, non si porta in tavola la carne: pesce e formaggi sono protagonisti. Ma quale vino scegliere? La...
