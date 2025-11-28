Commercio agroalimentare UE /2. Aumenta import a valore su base annua

Secondo gli ultimi dati (leggi notizia EFA News), le importazioni agroalimentari dell'Unione Europea hanno raggiunto i 14,7 miliardi di euro a settembre 2025, il 5% in più rispetto ad agosto e l'8% in più rispetto a settembre 2024. Le importazioni cumulative hanno raggiunto i 141,7 miliardi di euro tra gennaio e settembre, con un aumento di 14,9 miliardi di euro (+13%) su base annua, dovuto principalmente all'aumento dei prezzi di caffè e cacao.

I prezzi elevati trainano le importazioni dai produttori di cacao e caffè. Le importazioni dalla Costa d'Avorio hanno registrato l'aumento maggiore, con un aumento di 2,3 miliardi di euro (+48%) tra gennaio e settembre, trainate dagli elevati prezzi del cacao.

Il Canada ha registrato il secondo aumento maggiore (+1,5 miliardi di euro, +88%), dovuto principalmente alle maggiori importazioni di colza, grano e mais. Le importazioni dagli Stati Uniti sono aumentate di 1,3 miliardi di euro (+15%) a causa delle maggiori importazioni di mais e dell'aumento dei prezzi della frutta a guscio. Anche Vietnam (+1,2 miliardi di euro, +41%) e Brasile (+1,1 miliardi di euro, +9%) hanno registrato forti aumenti, riflettendo maggiori importazioni di caffè.

Al contrario, le importazioni dall'Ucraina sono diminuite di 1,8 miliardi di euro (-18%), a causa di minori volumi di mais (-38%) e grano (-57%). Le importazioni dalla Russia sono diminuite del 68% (-585 milioni di euro), in parte a causa delle minori importazioni di semi oleosi, mentre l'Indonesia ha registrato un calo di 402 milioni di euro (-10%) a causa della riduzione delle importazioni di olio di palma.

Le importazioni di caffè, tè, cacao e spezie hanno registrato l'aumento maggiore, con un aumento di 10,6 miliardi di euro (+50%) su base annua, trainato dall'aumento dei prezzi, con i prezzi del caffè in aumento del 51% e quelli delle fave di cacao in aumento del 76%.

Le importazioni di frutta e noci sono aumentate di 3,5 miliardi di euro (+19%), principalmente a causa dell'aumento dei prezzi. Altri incrementi degni di nota hanno interessato dolciumi e cioccolato (+567 milioni di euro, +29%), carne bovina (+486 milioni di euro, +26%) e margarina e altri oli e grassi (+439 milioni di euro, +14%).

Al contrario, le importazioni di olive e olio d'oliva sono diminuite di 647 milioni di euro (-44%), riflettendo volumi inferiori e prezzi più bassi a seguito della ripresa della produzione UE.

Le importazioni di semi oleosi e colture proteiche sono diminuite di 585 milioni di euro (-4%) in valore a causa dei prezzi più bassi, nonostante un aumento del 6% in volume. Le importazioni di cereali sono diminuite di 508 milioni di euro (-7%), trainate dai minori volumi di grano e mais. Anche le importazioni di oli vegetali sono diminuite di 476 milioni di euro (-8%), principalmente a causa della riduzione dei volumi di olio di palma e di girasole.

