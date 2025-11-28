Vog: Harald Weis è il nuovo presidente

Cambio al vertice del Vog, Consorzio delle Cooperative Ortofrutticole dell'Alto Adige: Harald Weis assume la presidenza della storica realtà melicola altoatesina subentrando a Georg Kössler che, dopo 17 anni di mandato dedicati al consolidamento del ruolo del Consorzio, ha scelto di non ricandidarsi.

Già vicepresidente Vog, Weis è stato eletto all’unanimità ieri dall’Assemblea Generale. 55 anni, originario di Termeno (BZ), sta ricoprendo da molti anni la presidenza della cooperativa ortofrutticola Roen e porta con sé un’ampia esperienza nel settore melicolo altoatesino.

“Come presidente, nei prossimi anni desidero portare avanti con affidabilità il lavoro nell'interesse dei nostri contadini. In un mondo globalizzato, l'unione in un'associazione forte con una commercializzazione centralizzata è un presupposto fondamentale per il successo del nostro settore frutticolo”, ha affermato Weis.

La sua nomina garantisce continuità operativa e strategica per il Consorzio, che prosegue il suo impegno nel garantire qualità e affidabilità lungo tutta la filiera, in sinergia con i partner commerciali, tutelando gli oltre 4.000 melicoltori associati e continuando a soddisfare i consumatori.

Alla guida del Vog dal 2008, Kössler ha accompagnato il Consorzio in una fase di crescita. Numerosi i passi avanti intrapresi durante la sua presidenza, dall’introduzione dell’integrazione verticale della filiera all’incessante lavoro sull’innovazione varietale e di brand che permette oggi al Consorzio di avere un assortimento ampio e diversificato, offrendo la mela giusta 12 mesi l’anno.

“Guardo indietro a questi anni ricchi di eventi, durante i quali siamo riusciti a portare avanti sviluppi importanti”, spiega Kössler. “Gli ultimi passi significativi sono stati l’introduzione della commercializzazione centralizzata e il rinnovamento della nostra gamma di prodotti, sostenuti dai nostri contadini con investimenti considerevoli. Oggi il Vog rappresenta una melicoltura orientata alla qualità, leader in Europa. La forte coesione all’interno della nostra comunità mi rende fiducioso per il futuro”.