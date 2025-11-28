Galà del Private Capital 2025: i manager italiani premiati dai lettori

Sono stati consegnati in occasione del Galà del Private Capital 2025 di BeBeez, testata giornalistica specializzata diretta da Stefania Peveraro, i Private Equity Backed Managers Awards 2025, i premi ai migliori manager di aziende italiane nel portafoglio di investitori di private equity. La consegna dei “Private Equity Backed Managers Awards 2025” è avvenuta a Milano: l'appuntamento ha riunito oltre 300 professionisti del private equity, private debt e venture capital, banche ed advisor ed è stato supportato da Clessidra Group, Spada Partners, WRM Group, Arcadia sgr, Azimut Libera Impresa sgr, Banca Valsabbina, Contract Managers, Banca Ifis, FG2 Capital, FSI, Mindful Capital Partners sgr e Di Luccia Executive Search.

A vincere il Premio Portfolio Company piattaforma alimentare/ingredienti è stato Alessandro Angelon, ceo Sammontana Italia (controllata da Investindustrial e dalla famiglia Bagnoli). Le nomination del Premio portfolio company piattaforma alimentare/ingredienti, oltre a Angelon, erano composte da Costantino Vaia, ceo Casalasco, Roberto Gusmaroli, ceo Vivaldi Group e Antonio Ferraioli, ceo Windoria.

I premi sono stati assegnati ai manager che, ciascuno nella propria sezione, hanno ottenuto più voti nel corso di un sondaggio tra i lettori della testata specializzata che si è aperto il 27 ottobre e si è chiuso lo scorso 21 novembre. Le variabili prese in considerazioni per l’assegnazione del premio erano:

operazioni di m&a condotte dalle partecipate negli ultimi 24 mesi;

secondary buyout o passaggi di quote sulla base di enterprise value in crescita;

operazioni di m&a trasformative;

significative operazioni di financing o refinancing;

crescita importante del business nell’ultimo anno.

Qui di seguito i nomi dei premiati per categoria: