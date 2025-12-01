Despar Nord: primo laboratorio didattico su biodiversità

Si è concluso giovedì 27 novembre presso l’Interspar di Montebelluna il primo laboratorio didattico dedicato alla biodiversità promosso da Despar Nord che ha coinvolto 38 alunni delle classi terze della scuola primaria “Ugo Foscolo” di San Gaetano - Montebelluna (TV) ed è stato realizzato in collaborazione con Moretto Farm, azienda innovativa trevigiana specializzata in acquaponica e apicoltura sostenibile.

Il laboratorio didattico, iniziato lo scorso 4 novembre con una visita guidata di due classi terze della scuola primaria “Ugo Foscolo” di San Gaetano - Montebelluna (TV) presso Moretto Farm, ha introdotto i bambini ai temi della biodiversità, dell’apicoltura, dell’acquaponica e del ruolo fondamentale delle api negli ecosistemi. Durante l’incontro gli alunni hanno potuto scoprire da vicino il funzionamento della serra acquaponica dell’azienda agricola e le tecniche sostenibili di produzione del miele.

Durante l’evento conclusivo all’Interspar di Montebelluna gli alunni sono stati protagonisti presentando disegni, elaborati e lavori realizzati a partire dall’esperienza vissuta a Moretto Farm e hanno completato l’esperienza ripercorrendo, tra gli scaffali del punto vendita, il viaggio del miele che hanno visto nascere negli apiari dell’azienda.

Moretto Farm, realtà agricola della provincia di Treviso nata dall’impegno di giovani imprenditori under 35, rappresenta così un modello virtuoso di economia circolare e protezione della biodiversità. Specializzata in acquaponica e apicoltura sostenibile, l’azienda promuove la biodiversità e valorizza il territorio attraverso produzioni di alta qualità e prive di chimica. La realizzazione del laboratorio didattico si inserisce così in una più ampia collaborazione tra Despar Nord e Moretto Farm, azienda che fa già parte del progetto “Sapori del Territorio”, l’iniziativa con cui Despar Nord sostiene il microlocalismo e le eccellenze agricole locali, favorendo uno sviluppo responsabile e sostenibile.

Il laboratorio didattico si inquadra infatti nel contesto del più ampio progetto “Alla scoperta della biodiversità” promosso da Despar Nord e pensato con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della tutela degli ecosistemi e del ruolo centrale delle api nella salvaguardia dell’ambiente, in linea con l’impegno dell’azienda per la sostenibilità.

“Per Despar Nord la tutela della biodiversità è un impegno concreto e costante, che portiamo avanti sia attraverso progetti educativi dedicati alle scuole, sia con iniziative come il Bosco Diffuso e le Case delle Api", ha commentato Francesca Furlan, Responsabile Relazioni Esterne di Despar Nord – Crediamo fermamente che sensibilizzare le nuove generazioni sul ruolo vitale degli impollinatori e sulla protezione degli ecosistemi sia essenziale per costruire un futuro sostenibile. Siamo orgogliosi di aver collaborato per questo primo laboratorio didattico con Moretto Farm, realtà che fa già parte del nostro progetto Sapori del Territorio e che condivide con noi l’attenzione per l’ambiente e l’importanza di educare le nuove generazioni, coniugando innovazione, rispetto della natura e un forte radicamento territoriale. Questo laboratorio didattico rappresenta solo la prima di una serie di attività analoghe che, come Despar Nord, porteremo avanti anche nel 2026, con l’obiettivo di ampliare il progetto a nuove scuole, nuovi percorsi didattici coinvolgendo ulteriori produttori del territorio”.