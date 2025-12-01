Despar/2. Primo compleanno Interspar Castelfranco Veneto

Grande partecipazione per il primo compleanno dell’Interspar di Castelfranco Veneto: centinaia di persone hanno preso parte ai due giorni di eventi organizzati da Despar Nord il 29 e 30 novembre per celebrare il primo anno di attività del punto vendita inaugurato nel 2024 in Via dei Carpani.

La festa è iniziata sabato 29 novembre con la colazione offerta ai clienti e con il momento simbolico del taglio della torta insieme agli atleti della Pallacanestro Castelfranco 1952 e della Giorgione Pallavolo, squadre storiche del territorio sostenute quest’anno da Despar Nord. La giornata di domenica ha visto invece un nuovo momento di condivisione, con una degustazione gratuita di pizza prodotta direttamente nel corner pizzeria dell’Interspar.

“Questo primo compleanno è per noi un traguardo importante, perché rappresenta non solo un anno di attività, ma un anno di relazione con Castelfranco e la sua comunità. Siamo felici di aver celebrato insieme ai nostri clienti e di continuare a essere un punto di riferimento per qualità, convenienza e vicinanza al territorio”, dichiara Francesca Furlan, responsabile Relazioni Esterne di Despar Nord.

In un solo anno, l’Interspar di Castelfranco Veneto ha consolidato la propria presenza sul territorio non solo come luogo di acquisto, ma anche come spazio di incontro e partecipazione, ospitando attività rivolte alle famiglie, progetti educativi sulla sana alimentazione e iniziative in collaborazione con realtà e istituzioni locali.