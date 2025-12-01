Gesco (Amadori) ottiene certificazione per parità di genere

Il Gruppo Amadori promuove l’equità e il valore delle persone, l’inclusione e il rispetto, favorendo un ambiente di lavoro basato su pari opportunità, trasparenza dei processi e condizioni inclusive. Questo impegno trova conferma in un primo importante traguardo che attesta lo sforzo intrapreso in questa direzione: Gesco Sca, una delle principali società della filiera Amadori, ha ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere Uni/PdR 125:2022, rilasciata da Kiwa Cermet Italia.

Un riconoscimento raggiunto nel 2025 ma che è passato nel corso di questi ultimi anni dall’aumento della presenza femminile in ruoli di responsabilità all’equità salariale, fino a iniziative mirate a promuovere ambienti di lavoro più inclusivi. Un risultato che conferma la volontà del Gruppo, a partire da una delle società più importanti del “sistema Amadori”, di creare ogni giorno il luogo di lavoro accogliente e capace di favorire il talento in tutte le sue forme. Per mantenere e migliorare nel tempo il proprio score, verrà ulteriormente promosso l’incremento di figure femminili in posizioni di leadership, introdotti cluster retributivi chiari e trasparenti, sia internamente che negli annunci esterni, e potenziati sia il comitato che la policy DE&I (Diversity, Equity and Inclusion).

La Certificazione rappresenta un tassello importante e un risultato tangibile in un percorso ampio e diversificato intrapreso negli anni in ambito Esg, che si è concretizzato nella creazione della funzione Innovation & Esg e che trova una cornice strutturata all’interno del nuovo Piano di Sostenibilità al 2030.

La funzione, inserita nella Direzione Centrale Marketing Strategico del Gruppo e guidata dalla Head of Innovation & Esg, Giorgia Mainardi, coordina le progettualità Esg e promuove l’integrazione dei temi di sostenibilità nelle strategie aziendali. Inoltre, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico, ha il compito di accelerare l’adozione di tecnologie innovative a supporto dei processi e dei modelli di business.

Il Piano di Sostenibilità definisce dodici aree prioritarie, nell’ambito dei tre fattori che misurano sostenibilità e impatto di un'azienda (Environmental, Social e Governance), su cui si concentreranno gli impegni del Gruppo nei prossimi anni: dall’attenzione alla decarbonizzazione e ai cambiamenti climatici, alla promozione dell’economia circolare, dalla salute e sicurezza delle persone che lavorano per il Gruppo al benessere degli animali, dalla tutela dei consumatori all’approvvigionamento responsabile.