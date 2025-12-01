Rovagnati: completato fotovoltaico a Villasanta

Rovagnati prosegue il proprio percorso di transizione energetica e annuncia il completamento dei lavori per l’ampliamento del parco fotovoltaico dello stabilimento di Villasanta. Il nuovo impianto, composto da 5.300 pannelli fotovoltaici per una potenza complessiva di 3,3 MW, si aggiunge a quelli già operativi negli stabilimenti di Arcore, Felino e Sala Baganza e si stima consentirà di coprire fin...