Rovagnati: completato fotovoltaico a Villasanta

Con il nuovo impianto azienda punta a coprire fino al 75% del fabbisogno elettrico

Rovagnati prosegue il proprio percorso di transizione energetica e annuncia il completamento dei lavori per l’ampliamento del parco fotovoltaico dello stabilimento di Villasanta. Il nuovo impianto, composto da 5.300 pannelli fotovoltaici per una potenza complessiva di 3,3 MW, si aggiunge a quelli già operativi negli stabilimenti di Arcore, Felino e Sala Baganza e si stima consentirà di coprire fin...

